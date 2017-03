Ecco le migliori università del mondo. Politecnico al top, bene Bologna e Roma La Sapienza

Nella classifica mondiale delle migliori università in 46 discipline (il QS World University Rankings, ecco il report completo), il Politecnico di Milano sale di tre posti e si posiziona settimo al mondo per "Arte&Design" (categoria dominata dal britannico Royal College of Art). La settima edizione della classifica condotta da QS Quacquarelli Symonds, resa pubblica oggi, vede il Politecnico di Milano fra i migliori 50 atenei in sei delle 46 discipline analizzate dalla classifica (tra cui Arte & Design, Architettura/Design degli Ambienti, Ingegneria/Civile & Strutturale, Ingegneria/Meccanica, Aereonautica & Manifatturiera).

L'università di Bologna "Unibo" è la più presente nella top-100 rispetto a ogni altra università italiana, posizionandosi in questo range in 21 discipline; l'università di Roma "La Sapienza" appare nella Top-100 in 13 discipline, mentre il Politecnico di Milano è fra i migliori 100 atenei in 10 discipline. In questa edizione, QS ha aggiunto quattro nuove aree di studio: Anatomia & Fisiologia, Gestione dell'Ospitalità & Leisure, Discipline legate allo Sport e Teologia, Divinità e Studi Religiosi.

Ma quali sono le università migliori al mondo nelle principali categorie? Nelle discipline umanistiche il podio è formato da University of Oxford (Gran Bretagna), University of Cambridge (Gran Bretagna) e Harvard University (Stati Uniti). L'americano Massachusetts Institute of Technology MIT è al primo posto nella tecnologia davanti a Stanford e Cambridge. Soliti nomi ma ordine diverso per la medicina: vince Harvard poi Cambridge e Oxford. Il MIT primeggia nellle scienze naturali seguito da Cambridge e Harvard mentre per le scienze sociale e management la migliore università è Harward davanti alla London School of Economics e Oxford.