Scossa di terremoto in Svizzera, trema anche Milano

Una scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata dall'Ingv in Svizzera, a 60 chilometri da Zurigo e a 60 chilometri dal confine italiano. La scossa è stata avvertita anche a Milano. Il terremoto è stato registrato alle 21.12 nel cantone di Svitto, circa sei chilometri a nord-est del passo del Klausen (Svizzera centrale), è l'aggiornamento del Servizio sismico svizzero (Sed). Il sisma dovrebbe essere stato percepito in tutta la Svizzera ed è stato avvertito nel Nord della Lombardia. Il servizio sismico precisa che "un terremoto di tale intensità può provocare danni da leggeri a moderati in prossimità dell'epicentro".

"La centrale operativa Lombarda di Protezione civile ha ricevuto segnalazioni dalle province di Bergamo, Lecco, Como, Milano, Varese e Sondrio dove la scossa è stata avvertita - fa sapere l'assessora alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia, Simona Bordonali - Confermo che non si sono registrati danni a cose e persone. La Sala operativa regionale, attiva 24 ore al giorno, continuerà a monitorare la situazione".