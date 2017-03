Rischio amianto, il ministero della Salute ritira le lanterne cinesi

Romantiche, ma pericolose. Il ministero della Salute ha disposto, nei giorni scorsi, il divieto di vendita nazionale, il ritiro e il richiamo dal mercato dell'articolo "Lanterne volanti" prodotte nella Repubblica popolare cinese, importate e distribuite in Italia dalla ditta Ebbei Store, «per la presenza di amianto».

La disposizione «è stata emessa in seguito al sequestro da parte della Asl RmC di Roma di 32 lanterne volanti ("lanterne sky") della Ditta "Leone d'oro" di viale Palmiro Togliatti 1053, in quanto contenevano al loro interno cordini in materiali di amianto», segnala il ministero. Il Centro regionale amianto del Lazio ha riscontrato nel cordino, che sostiene la struttura della lanterna, la presenza di amianto friabile. Le fibre di amianto, ricorda il dicastero di Lungotevere Ripa, sono cancerogene per inalazione (responsabili del mesotelioma pleurico).

«La persona più a rischio - si legge - è chi maneggia direttamente la lanterna; toccando il cordino, infatti, le fibre di amianto possono sfaldarsi, essendo di materiale friabile (praticamente amianto puro); ugualmente il rischio di dispersione delle fibre si può avere quando l'articolo ricade a terra».

Il ministero ha disposto, inoltre, che l'importatore in Italia, in collaborazione con le ditte distributrici, completi il ritiro degli articoli eventualmente ancora presenti nella rete, mentre per quelli già acquistati dai consumatori, effettui il richiamo mediante cartellonistica, sistemi di rintraccio clienti (fidelity card) o altri modi ritenuti efficaci, avvisando i consumatori del rischio legato all' amianto (è cancerogeno se inalato). Fortunatamente non tutte le lanterne cinesi contengono amianto, ve ne sono anche altre con la struttura in filo di ferro.

«Comunque, ai fini cautelativi, il ministero ha disposto ai Nas di estendere il divieto di vendita a tutti gli articoli sprovvisti di idonea certificazione attestante l'assenza di amianto; questi verranno campionati ed inviati ad analisi presso i Centri regionali amianto», e «saranno rilasciati a libera commercializzazione solo quelli privi di amianto».

Ecco, infine, alcune raccomandazioni del ministero della Salute a chi avesse acquistato il prodotto: «Evitare di aprire le confezioni; se le confezioni sono state già aperte, evitare di manipolare il cordino; non gettare nella spazzatura le lanterne acquistate, ma conservarle sigillate e restituirle al negozio in cui è stato acquistato».