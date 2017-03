Suicidio Tiziana Cantone, chiesto il giudizio immediato per il fidanzato

La procura di Napoli ha chiesto il giudizio immediato per Sergio Di Paolo, fidanzato di Tiziana Cantone, la ragazza di 30 anni morta suicida a Mugnano, nel Napoletano, dopo la diffusione in rete di sei video hard che aveva girato con il fidanzato. Le ipotesi sostenute dai pm sono di calunnia e falsa denuncia, proprio in concorso con la vittima. L'indagine si riferisce in particolare alle accuse nei confronti di cinque persone che erano state ingiustamente accusate da Tiziana, su input del fidanzato, e che furono indagate per violazione della privacy dalla procura di Napoli e le cui posizioni vanno verso l'archiviazione. I due fidanzati, secondo i pm, presentarono anche una denuncia di smarrimento dell'iPhone di Tiziana solo con lo scopo di impedire che si accertasse che l'invio dei video in chat fossero stati fatti con lo stesso telefono cellulare.