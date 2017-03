Consip, Romeo non risponde al gip. I legali: non ha mai incontrato Tiziano Renzi

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Alfredo Romeo, arrestato per la vicenda Consip e oggi sottoposto a interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Coeli dove l'imprenditore napoletano è rinchiuso da mercoledì scorso con l'accusa di corruzione. I suoi difensori hanno depositato una memoria mentre Romeo ha deciso di non rispondere. Il gip Gaspare Sturzo e il pm Mario Palazzi hanno già lasciato il carcere romano.

"Mai conosciuto Tiziano Renzi"

"Il nostro assistito afferma di non aver mai dato soldi a nessuno e di non avere mai incontrato Tiziano Renzi o gente legata all'entourage dell' ex presidente del Consiglio", hanno affermato gli avvocati difensori di Alfredo Romeo, Francesco Carotenuto, Giovanni Battista Vignola e Alfredo Sorge prima di entrare a Regina Coeli. Nei giorni scorsi l'imprenditore campano aveva ribadito la propria innocenza: "Non è vero nulla, sono vittima di una strumentalizzazione che mi sembra solo la conseguenza di un'aspra contesa di natura politica".