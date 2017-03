Firenze, uccide moglie e figlia disabile poi si ammazza

Ha ucciso la moglie e la figlia disabile a colpi di fucile, poi ha rivolto l'arma contro se stesso togliendosi la vita, a Firenze, in una abitazione in via di Brozzi, periferia ovest della città. A dare l'allarme dopo questo dramma familiare è stato Marcello Mini, il nipote dell'uomo, Guerrando Magnolfi, l'84enne che ha sparato uccidendo la moglie Gina, di ottantadue anni, e la figlia Sabrina, quarantaquattro anni, tetraplegica, e che poi si è ucciso. Indagano i carabinieri.

Poco prima del delitto-suicidio il pensionato aveva telefonato al nipote dicendogli che le cose non andavano bene e pregandolo di chiamare i soccorsi. Vigili del fuoco e carabinieri hanno trovato i tre cadaveri.

Da quanto emerso da fonti investigative, Magnolfi avrebbe lasciato dei biglietti per spiegare i motivi del gesto e disposizioni testamentarie. Non trova al momento conferma, invece, l'ipotesi che i due coniugi avessero deciso insieme di uccidere la figlia e di togliersi la vita. Nell'appartamento teatro della strage, i carabinieri hanno sequestrato un fucile da caccia, ritenuto l'arma del delitto.