Uccide la moglie a coltellate davanti alle figlie piccole

Ancora una donna uccisa tra le mura domestiche. Ieri sera ad Iglesias, nel sud della Sardegna, un uomo di 46 anni, Gianni Murru, ha copito numerose volte con un coltello la compagna, Federica Madau, 32enne di San Gavino Monreale dopo una lite per gelosia. L'omicidio è avvenuto in casa della coppia davanti alle figlie, tre bambine di 4, 6 e 9 anni.

La donna aveva denunciato due volte per percosse il marito a gennaio e febbraio. Mesi prima lo stesso Murru, arrestato per il delitto, aveva a sua volta querelato la moglie. Il clima era teso da tempo tra i coniugi, pare che l'uomo, il quale aveva venduto una attività commerciale e viveva di lavoretti, non accettasse la volontà della moglie di separarsi. Ieri notte quando la Polizia è arrivata nella casa della coppia l'omicida era in casa con le mani sporche di sangue e accanto al corpo della moglie, ancora agonizzante, c'era il coltello usato per colpirla. La donna è morta durante il trasporto in ospedale.