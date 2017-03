Due valanghe in Val d'Aosta. Morti e feriti a Courmayeur, scialpinisti travolti a Colle San Carlo

Sarebbero almeno tre gli sciatori morti in seguito a una valanga caduta poco prima delle 13 in Val Veny, a Courmayeur. Ci sarebbero anche dei feriti, alcuni gravi. Lo ha comunicato la guardia di finanza che sta operando sul posto.

La slavina si è staccata nel canale dello Spagnolo, al Plan de la Gabba - La Visaille. Le persone travolte - probabilmente tutte non italiane - sono una ventina ed erano impegnati in un fuori pista. Le operazioni di ricerca sono in corso: sul posto medici, due elicotteri e guide alpine del Soccorso alpino valdostano SAV e del Soccorso alpino della guardia di finanza.

Una seconda valanga è caduta subito dopo sempre in Valle d'Aosta e ha coinvolto due persone. Il secondo distacco ha interessato Colle San Carlo, tra La Thuile e Morgex, e ha travolto una coppia di scialpinisti. Sul posto si sta dirigendo un elicottero del soccorso alpino valdostano.