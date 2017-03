Inchiesta Consip, arrestato per corruzione l'imprenditore Alfredo Romeo

Alfredo Romeo è finito in manette. Questa mattina i carabinieri del comando per la Tutela dell'Ambiente e del comando provinciale di Napoli, insieme agli uomini della Guardia di Finanza di Napoli, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell'imprenditore napoletano. La misura è stata emessa dal gip del Tribunale di Roma, in relazione a un episodio di corruzione nell'ambito del filone d'inchiesta della Procura capitolina sulla gara da 2,7 miliardi di euro bandita nel 2014 dalla Consip, la centrale di acquisti della pubblica amministrazione. Romeo è iscritto sul registro degli indagati della Procura di Napoli per associazione a delinquere e corruzione. Gli investigatori nelle scorse settimane avevano trovato dei pizzini, in cui aveva trascritto delle cifre con abbinate delle lettere ("T" e "C.R"), probabilmente il valore delle tangenti che intendeva pagare. Nel filone d'indagine romano sono indagati per traffico di influenze illecite Tiziano Renzi, padre dell'ex premier, e l'imprenditore farmaceutico toscano Carlo Russo. Secondo l'ipotesi accusatoria, Romeo avrebbe cercato di arrivare a Matteo Renzi, e aggiudicarsi altri lotti del maxi appalto della Consip, sfruttando la conoscenza del padre e dell'amico intimo, Russo.

E perquisizioni sono in corso nei confronti dell'ex parlamentare Italo Bocchino da parte della Guardia di Finanza e dei carabinieri, nell'ambito dell'indagine sul caso Consip. Anche Bocchino è indagato.