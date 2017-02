Maternità surrogata e coppie gay, storica decisione a Trento: sì a due padri per una coppia di gemelli

Sì al certificato di nascita con due papà. La Corte d'Appello di Trento ha riconosciuto per la prima volta in Italia il legame tra i figli e il padre non genetico, in relazione al caso di due bambini nati negli Usa con la maternità surrogata. In particolare, la Corte con un'ordinanza ha disposto il riconoscimento di efficacia giuridica "al provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori nati grazie alla gestazione per altri e il loro padre non genetico".