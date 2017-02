Fuga di gas a Catania, sotto la palazzina una morta e una bimba grave

Una esplosione ha distrutto la notte scorsa intorno alle 2.30 una palazzina di via Francesco Crispi, a Catania. Una donna è morta. I feriti sono quattro, tra i quali una bambina di dieci mesi che è ricoverata in coma farmacologico all'Ospedale Garibaldi. Le sue condizioni sono gravi. La piccola si trova nel reparto di rianimazione pediatrica. Il bolettino medico parla di «frattura temporo-parietale sinistra con interessamento della rocca petrosa e con otorragia. A livello parenchimale encefalico inoltre sussistono due focolai contusivi emorragici non suscettibili di terapia chirurgica, ma solo di specifico controllo». Le lesioni contusive e le frattura «rimangono stabili», dicono i medici, e «a un primo controllo neurologico è stato evidenziato peraltro un movimento spontaneo dei quattro arti e presenza dei riflessi».

Il papà della piccola avrebbe inveito e colpito degli oggetti nel pronto soccorso dell'ospedale, ferendosi a una mano, che gli è stata medicata sul posto. L'uomo, marocchino, ha avuto la bambina da un'italiana, che al momento dell'esplosione non era in casa. L'uomo è stato avvertito telefonicamente dell'accaduto e avrebbe riferito «non ci ho visto più dagli occhi per la rabbia e il dolore». Intanto la Procura di Catania ha aperto una inchiesta con ipotesi di reato di disastro colposo.