Il Papa apre alle coppie di fatto

Papa Francesco apre le braccia ai "conviventi more uxorio", le coppie di fatto.

"Fatevi prossimi, con lo stile proprio del Vangelo, nell'incontro e nell'accoglienza di quei giovani che preferiscono convivere senza sposarsi".

Lo ha chiesto Papa Francesco ai parroci. Secondo il Papa questi ragazzi "sul piano spirituale e morale, sono tra i poveri e i piccoli, verso i quali la Chiesa, sulle orme del suo Maestro e Signore, vuole essere madre che non abbandona ma che si avvicina e si prende cura".

"Anche queste persone - ha spiegato - sono amate dal cuore di Cristo. Abbiate verso di loro uno sguardo di tenerezza e di compassione".

Il vincolo del matrimonio resta per la Chiesa «un'icona di Dio» ma non per questo si deve sbarrare la porta a chi decide di non sposarsi e di convivere.

Papa Francesco dà udienza ai parroci che hanno partecipato al Corso di formazione sul nuovo processo matrimoniale, promosso dal Tribunale della Rota Romana, e in una Sala Clementina gremita nel Palazzo Apostolico Vaticano, incita i sacerdoti, «con lo stile proprio del Vangelo», a «farsi prossimi nell'incontro e nell'accoglienza di quei giovani che preferiscono convivere senza sposarsi».