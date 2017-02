Suicidi o rovinati, l’eredità di Mani Pulite

A 25 anni da "mani pulite", o "tangentopoli", l'unico giudizio può darlo la storia. Non i giudici, non l'opinione pubblica. Non i giornali o i saggi. Che comunque contribuiscono a farla questa storia, tutti quanti insieme. E il primo evento epocale che l'Italia inizia a registrare da quel 17 febbraio 1992, giorno dell'arresto di Mario Chiesa con una tangente metà ancora nascosta nelle mutande e metà buttata nello sciacquone di un cesso del Pio Albergo Trivulzio, è la fine della crescita economica. Che da allora non riprenderà mai più a correre come prima. Cioè a colpi di due o tre cento di Pil l'anno. Poi viene la distruzione di un mondo così come lo conoscevamo, apparentemente immobile e granitico, dove chiunque avrebbe potuto fare un sondaggio elettorale e azzeccarlo perché il grado di fidelizzazione dell'elettorato a questo o a quel partito era pari al 94 per cento. Fu un disegno? Fu un caso? Fu. Gli italiani furono indotti a ...

