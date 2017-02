Casa di Montecarlo, Gianfranco Fini indagato per riciclaggio

Lo aveva ammesso in un'intervista al Fatto Quotidiano di essere stato "un coglione" ma anche di "non essere un corrotto". Appena due mesi dopo quelle dichiarazioni ecco l'avviso di garanzia: l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini è indagato per riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta che ha visto questa mattina la Guardia di Finanza perquisire e sequestrare 5 milioni a Sergio, Giancarlo ed Elisabetta Tulliani, moglie di Fini.

Il sequestro nasce da un approfondimento investigativo dell'attività d'indagine che aveva condotto il 13 dicembre scorso all'arresto del "re delle slot" Francesco Corallo, a quello di Rudolf Theodoor, Anna Baetsen, Alessandro La Monica, Arturo Vespignani e dell'ex senatore Amedeo Labocetta in quanto capi e partecipi di un'associazione a delinquere a carattere transnazionale, dedita ai reati di peculato, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il profitto illecito dell'associazione, oggetto di riciclaggio, una volta depurato, secondo chi indaga sarebbe stato impiegato da Francesco Corallo in attività economiche e finanziarie, in acquisizioni immobiliari, e destinato anche ai membri della famiglia Tulliani.

Si tratta della stessa inchiesta della procura di Roma sulla vicenda della casa di Montecarlo. Per i pm romani l'abitazione nel Principato era stata comprata nel 2008 a 330 mila euro da una società riconducibile alla moglie, Elisabetta Tulliani. E a pagare la casa (poi rivenduta nel 2015 a un milione e 400 mila euro) era stato proprio il "re delle slot machine" Corallo, arrestato appunto nell'inchiesta sulle slot machine a dicembre scorso insieme con l'ex senatore di An e Forza Italia, Amedeo Laboccetta.