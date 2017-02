Commissaria Ue a Norcia: l'Europa coprirà tutte le spese della ricostruzione

"La mia presenza qui oggi è per esprimere solidarietà alle popolazioni colpite. Per l'Unione europa la priorità è la ricostruzione". Lo dice Corina Cretu, la romena commissaria Ue per la politica regionale, nel corso della sua visita a Norcia e nelle zone colpite dai terremoti che hanno convolto il centro Italia.

"La Commissione europea ha già proposto di coprire 100% del lavoro di ricostruzione del post terremoto in centro-Italia con i finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Ora la questione si trova nelle mani del Parlamento e del Consiglio europeo", ha spiegato Cretu su Rai Radio1, poco prima di arrivare in visita nella località umbra. "Mi recherò al Parlamento europeo giovedì per difendere questa proposta e per insistere che questa legge deve essere approvata non soltanto per l'Italia, ma per tutti i disastri naturali che possono colpire tutti i paesi dell'Unione europea", ha spiegato Cretu.

La commissaria per le politiche regionali della Commissione europea in visita nel centro storico della città di San Benedetto ha assaggiato saluti e formaggi, rigorosamente locali, in una delle norcinerie di corso Sertorio riaperte dopo il sisma. Il sindaco Nicola Alemanno e la presidente della Regione, Catiuscia Marini hanno ribadito l'importanza della riapertura di negozi e attività.