Meningite, insegnante ricoverata a Milano. È gravissima

Una donna di 55 anni è stata portata ieri all'ospedale San Paolo di Milano per una infezione di meningococco: è gravissima e al momento si trova in rianimazione in pericolo di vita. Quando il 118 è intervenuto intorno alle 12.45 di ieri l'ha trovata in uno stato di forte agitazione e febbricitante: la diagnosi è quella di "shock settico in sepsi meningococcica", per una infezione da batterio della meningite. I carabinieri fanno sapere che la Asl sta valutando la profilassi per i familiari con cui è stata a contatto. La donna abita in zona Barona, sud Milano e insegna in una scuola superiore, l'Istituto Curie. In un avviso diramato dalla scuola, un istituto tecnico e liceo scientifico delle scienze applicate in zona Bisceglie, circa 800 studenti, si parla «sepsi da meningococco». In mattinata gli operatori sanitari si recheranno sul posto per avviare le misure di profilassi previste in questi casi.