Crolla un cinema nel Trapanese, tre operai estratti vivi dalle macerie

Sono state estratte vive dalle macerie le tre persone travolte dal crollo di un cinema a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. L'edificio, composto da piano terra e primo piano, era un vecchio cinema in ristrutturazione. Ancora sconosciute le cause del crollo.

Secondo quanto confermano dalla centrale provinciale dei vigili del fuoco, all'interno si trovavano due o tre persone "estratte vive dalle macerie" e trasportate in ospedale. Si tratterebbe di operai al lavoro sul vecchio cinema Olimpia, di proprietà del Comune, al centro di un progetto di conversione a centro congressi.. Sul posto si trovano i vigili del fuoco e i carabinieri. Il locale è stato sequestrato e sul crollo è stata aperta unì'inchiesta.