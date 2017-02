Suicida Piero Petrullo uno degli ospiti di Sanremo

Choc a Sanremo per la notizia giunta in mattinata sulla morte di uno degli ospiti. E' stato trovato morto a Velletri nel bagno dell'abitazione dove viveva con gli zii, Piero Petrullo, uno degli storici componenti del gruppo "Ladri di Carrozzelle" fondato nel 1989 da un gruppo di musicisti con disabilità. L'artista cinquantenne, costretto a stare sulla sedia a rotelle da anni dopo un incidente stradale avvenuto ai Castelli Romani, si è tolto la vita ieri impiccandosi con un filo elettrico. L'artista era atteso come ospite con i componenti del suo gruppo nella serata finale del festival. Naturalmente sono incorso le indagini da parte dei carabinieri mentre il magistrato ha disposto l'autopsia sulla salma.