Riina junior battezza la nipote e il vescovo va su tutte le furie

Torna a fare parlare di se Giuseppe Salvatore, detto Salvuccio, figlio del boss mafioso Totò Riina, che vive a Padova dopo avere scontato la pena per mafia perché ha il divieto di dimora a Corleone. A fare scoppiare la miccia è stato il battesimo della nipote di Riina junior, figlia della sorella Lucia, avvenuto lo scorso 29 dicembre a Corleone grazie al permesso del giudice di Padova. Ma il battesimo, celebrato dal parroco corleonese don Vincenzo Spizzitola, non è andato giù al vescovo, come scrivono oggi alcuni quotidiani. Monsignor Michele Pennisi, vescovo di Monreale a cui appartiene la comunità ecclesiale di Corleone, non le manda a dire e dalla Tanzania fa sapere di essere molto adirato. «Non siamo stati informati - ha tuonato - È una scelta censurabile e quanto meno inopportuna, che io non approvo». Già lo scorso anno Riina jr fece parlare di se per la sua intervista a Porta a porta per presentare il suo libro Riina Family Life, una decisione che provocò numerose polemiche. Adesso il battesimo della nipote contestato dal vescovo di Monreale.