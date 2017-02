Spara e uccide l'uomo che investì la moglie poi si costituisce

Voleva giustizia per la sua Roberta e, alla fine, se l'è fatta da solo. Fabio Di Lello ha ucciso a colpi di pistola l'uomo che investì la moglie uccidendola e poi, dopo qualche ora, si è costituito ai carabinieri. La tragedia si è consumata a Vasto dinanzi a un bar in viale Perth. Italo D'Elisa, il ventenne che l'estate scorsa aveva investito con la macchina la moglie di Di Lello in scooter, aveva raggiunto il locale in bicicletta ed è stato freddato proprio mentre usciva dal bar. L'atleta del San Salvo e del Cupello non aveva accettato la morte della moglie e quel maledetto incidente: Roberta, che aveva sposato pochi mesi prima, è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Aveva 34 anni.

Di Lello era ricercato da ore per l'omicidio e prima di consegnarsi da alle forze dell'ordine, avrebbe chiamato un amico dicendogli che aveva ucciso l'assassino di sua moglie, annunciandogli che si stava recando al cimitero per salutare la sua amata Roberta. I carabinieri di Vasto una volta giunti al cimitero avevano trovato solo una pistola semiautomatica in una busta di plastica lasciata sulla tomba della moglie. Lui si è costituito nel tardo pomeriggio.