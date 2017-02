Strage Viareggio, la rabbia dei parenti delle vittime: Moretti si deve dimettere

"Il sistema ferroviario è stato riconosciuti responsabile di inadempienze e omissioni. E ha sancito che i vertici avevano potere di intervenire. Si chiude una prima fase ma la nostra battaglia continua per la revisione della prescrizione". L'associazione parenti vittime della strage ferroviaria di Viareggio parla in conferenza stampa dopo la sentenza di ieri in cui 23 persone sono state condannate.

"Moretti si deve dimettere" dice Daniela Rombi portavoce dell'associazione. L'ex ad Mauro Moretti è stato giudicato colpevole nella sentenza di primo grado a Lucca nel processo per la strage. Per lui le pena è di sette anni. Moretti ora è alla guida di Leonardo-Finmeccanica. Alla conferenza stampa ha parlato anche il presidente della associazione Marco Piagentini: "Chiediamo le dimissioni dalle cariche statali dei condannati e di annullare le onorificenze di Stato", è stata la richiesta dell'associazione che ha annunciato già che ricorrerà in appello "perché non ci basta quanto stato detto ieri. Le richieste di condanna della procura devono diventare complete per l'importanza dei documenti prodotti dai pm e anche dai familiari con i loro consulenti".