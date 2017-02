Immigrato sequestra e violenta operatrice nel centro accoglienza a Giugliano

Si è introdotto nell'ufficio di un'operatrice del centro di accoglienza e dopo aver bloccato la porta ha iniziato a violentarla. A salvarla una collega che dopo aver bussato alla porta ed essere riuscita a entrare ha intuito cosa stesse accadendo lanciando l'allarme. In manette è finito un nigeriano di 25 anni e ospite dell'hotel "Le Chateau" utilizzato come centro di accoglienza a Giugliano (Napoli) nella zona di Varcaturo. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri per aver sequestrato e violentato l'operatrice.