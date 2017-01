Ancora scosse ad Amatrice, crolla una parete della chiesa di Sant'Agostino

La terra non smette di tremare nel centro Italia. In seguito alla nuova scossa di terremoto (magnitudo 3.8) registrata alle 6:10 di questa mattina ad Amatrice si è registrato il crollo della parete destra della chiesa S.Agostino. A confermarlo i Vigili del fuoco su Twitter. Secondo quanto si apprende non sono rimaste coinvolte persone.

(29gen-10:00) #Terremotocentroitalia, dopo le scosse di oggi crolla ad #Amatrice parete destra chiesa S.Agostino. No persone coinvolte pic.twitter.com/oIEL76xDDL — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 29 gennaio 2017