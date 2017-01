Strage di Motta Visconti, Carlo Lissi rinuncia all'appello: "Merito l'ergastolo"

Nel 2014 uccise moglie e i figli di 5 e 2 anni con un coltello da cucina a Motta Visconti (Milano) poi andò a vedere la partita in tv. Condannato in primo grado all'ergastolo, ora Carlo Lissi ha scritto ai giudici per dire che rinuncia al processo di appello e che merita la condanna del carcere a vita. L'uomo ha rinunciato al ricorso già presentato ed ha depositato una "richiesta di rinuncia, considerando congrua la condanna inflittami in primo grado e scusandomi per la perdita di tempo - ha scritto ai giudici - Fiducioso in un favorevole accoglimento".

"La decisione di Carlo Lissi, condannato all'ergastolo per la strage di Motta Visconti, dove uccise la moglie Cristina Omes e i due figli, di rinunciare a ricorrere al secondo grado di giudizio, non può che lasciarci soddisfatti perché dimostra che la condanna è servita per portare Lissi ad un reale pentimento" afferma Domenico Musicco, legale della mamma di Cristina, Giuseppina Redaelli, che conferma che la Corte d'Appello di Pavia ha recepito la missiva e che ha ritenuto valide le ragioni dell'imputato e che dunque non ci sarà l'appello. "La lettera è stata scritta spontaneamente da Lissi che non l'ha concordata con il suo avvocato", spiega Musicco. "Evidentemente - aggiunge - lui stesso ha maturato quello che avevamo detto in primo grado, e cioè che per dimostrare un reale pentimento Lissi avrebbe dovuto chiedere per sé l'ergastolo, anche in contrasto con il suo difensore. La condanna che ha ricevuto gli è servita a farlo pentire. Ma è anche la prova che quando le pene vengono comminate in modo giusto, servono non solo come deterrente, ma anche al recupero dell'imputato. Questa notizia alleggerirà i famigliari del loro grande dolore" conclude l'avvocato.