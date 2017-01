Hotel Rigopiano, il rischio valanghe conosciuto dal 1999

"Provvedere con adeguata segnalazione a evitare soste di mezzi, persone, animali e cose in prossimità del piazzale di sosta Rigopiano", "in modo che se si notassero distacchi e principi di scivolamento, si potranno prendere tempestivamente le dovute precauzioni a garanzia di eventuali calamità". Parole di avvertimento che pesano come macigni, alla luce della strage che si è compiuta nell'Hotel Rigopiano lo scorso 18 gennaio, quando una slavina ha sommerso e distrutto la struttura alberghiera sul Gran Sasso, portandosi via 29 vite.

L'INCHIESTA

Correva l'anno 1999. La Commissione valanghe, istituita presso il Comune di Farindola, avvertiva che...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI