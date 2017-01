Cadono le accuse sul "sequestro" di Lapo Elkann

La procura di New York ha fatto cadere le accuse a carico di Lapo Elkann per aver simulato il proprio sequestro. Lo ha reso noto l'ufficio della procura newyorchese. Il rampollo di casa Agnelli era atteso oggi a Manhattan per la prima udienza del processo legato all'episodio dello scorso 29 novembre, quando il nipote di Gianni Agnelli venne arrestato e poi rilasciato dalla polizia di New York.

La vicenda Elkann era volato negli Stati Uniti per il giorno del ringraziamento di giovedì 24 novembre e avrebbe passato due giorni con una escort transgender consumando alcol e droga a Manhattan. Una volta finiti i soldi, l'imprenditore, titolare della azienda di occhiali alla moda Italia Indipendent, avrebbe inscenato un rapimento per ottenere un "riscatto" dalla famiglia di 10mila dollari.