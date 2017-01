Isernia, segregata per due mesi dal ragazzo conosciuto in chat

Il giovane conosciuto in chat è divenuto in breve tempo il suo carceriere. E' accaduto a Isernia e la protagonista è una donna di 53 anni che è rimasta segregata nella sua camera da letto per due mesi.

La donna aveva conosciuto in una chat su internet ragazzo veneto di 22 anni, arrestato oggi per sequestro di persona dalla polizia di Isernia. Il rapporto tra i due era solo virtuale fino a quando la donna è andata a casa del giovane per conoscerlo di persona. Il 22enne l'ha poi seguita nella sua casa di Isernia dove i due hanno iniziato a convivere.

Dopo alcuni giorni sono iniziati i comportamenti violenti del giovane sfociati nel sequestro: ha infatti chiuso a chiave la donna nella sua camera da letto per due mesi. A dare l'allarme il figlio della donna che non riusciva più a mettersi in contatto con la madre. Per i maltrattamenti subiti la donna avrebbe anche problemi a camminare.