Bimbo di 2 anni ingoia un chewing gum e muore

Dramma nel Barese. Non ce l'ha fatta il bimbo di due anni che il 27 dicembre scorso mentre era all'interno di un centro commerciale a Triggiano (Bari), aveva ingoiato una gomma da masticare che gli aveva ostruito le vie respiratorie. Nonostante i primi tentativi di disostruzione del canale respiratorio il bambino era arrivato in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari e ricoverato in Rianimazione. Il piccolo è deceduto la notte scorsa in ospedale.