Garlasco, non ci sarà un nuovo processo. Stasi resta in carcere

No a un nuovo processo per il delitto di Garlasco. Lo ha detto la Corte d'Appello di Brescia che ha respinto l'istanza di revisione del procedimento sull'omicidio di Chiara Poggi. Delitto per il quale l'ex fidanzato, Alberto Stasi, sta scontando una condanna definitiva a 16 anni dopo una lunghissima vicenda giudiziaria. La richiesta di un nuovo processo era stata depositata dai legali di Stasi a dicembre e si basava sulle recenti indagini difensive secondo le quali sotto le unghie della vittima ci sarebbe il Dna di Andrea Sempio, un amico del fratello di Chiara.