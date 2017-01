Ecco l'ultimo messaggio vocale inviato da Stefano Feniello al papà: "Siamo arrivati, andiamo alla Spa"

Sarebbe ancora sepolto vivo sotto la neve Stefano Feniello, il 28enne campano che era in vacanza nell'hotel Rigopiano con la fidanzata Francesca Bronzi. È stata proprio Francesca, estratta dalle macerie e portata in ospedale, a spiegare ai soccorritori che Stefano era ancora vivo. La giovane, in stato di choc, ha raccontato di aver tenuto la mano di Stefano tutto il tempo, poi di non ricordare più nulla. Ecco l'ultimo messaggio vocale che il ragazzo ancora disperso ha inviato al papà prima di essere travolto dalla valanga