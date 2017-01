Maltempo: bomba d'acqua a Sciacca. Allerta rossa per Sicilia e Calabria

Non sono neanche passato due mesi dall'alluvione del 25 novembre che una bomba d'acqua è tornata ad abbattersi su Sciacca, in provincia di Agrigento). La pioggia torrenziale ha causato numerosi allagamenti, i torrenti Foggia, San Marco e Cansalamone sono straripati causando frane e interruzioni stradali. Un fulmine ha colpito un semaforo in pieno centro abitato. Al momento non si segnalano danni alle persone, ma il sindaco Fabrizio Di Paola ha chiesto ai cittadini di non lasciare le proprie abitazioni. Nell'ultimo nubifragio un uomo, Vincenzo Bono, è risultato disperso.



Un'allerta rossa è stata diramata in Sicilia e Calabria "per rischio idraulico-idrogeologico in zone di grandissima vulnerabilità, perché stiamo parlando di Messina, Catania e Reggio Calabria, zone che hanno un dissesto idrogeologico elevatissimo e una esposizione al rischio elevata, legata al grande numero di persone che popolano queste zone. Grande attenzione, il sistema è allertato", ha detto il capo dell'Ufficio emergenze della Protezione Civile, Titti Postiglione, intervenendo dalla Dicomac di Rieti.