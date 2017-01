Valanga su hotel Rigopiano, estratte altre quattro persone. Si scava senza sosta: "Si sentono nuove voci"

Altri superstiti in salvo e nuovi applausi di gioia. Sono proseguite per tutta la notte senza sosta le operazioni di ricerca e soccorso all'hotel Rigopiano nel comune di Farindola, in provincia di Pescara. La Protezione civile fa sapere che gli sforzi delle squadre sul posto hanno consentito di portare in salvo quattro persone che si aggiungono alle cinque, tra cui quattro bambini, recuperati nella giornata di ieri (VIDEO) A queste si aggiungono le due persone, soccorse giovedì, che si trovavano all'esterno della struttura alberghiera. È salito, invece, cinque, con i due recuperi di questa notte e uno di questa mattina, il bilancio delle vittime della valanga.

Le vittime

Oltre a questi deceduti, nella giornata di ieri era salito a cinque il numero delle vittime, tutte in Abruzzo, trovate nei comuni di Crognoleto, Campotosto - nella frazione di Ortolano - Castel Castagna e Rocca Santa Maria causate dagli eventi di questi giorni. Oggi proseguiranno sia le operazioni di ricerca e soccorso presso l'hotel sia le attività di assistenza ai cittadini che si trovano nelle frazioni ancora non raggiungibili facilmente via terra.

I soccorsi

Per gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è la terza notte sul luogo della valanga che in Abruzzo ha travolto l'hotel Rigopiano, nel comune di Farindole. Durante la notte sono arrivati da numerose regioni italiane rinforzi e squadre del CNSAS, per avvicendare gli uomini del Soccorso Alpino presenti sul posto. I nuovi arrivi hanno coinvolto squadre provenienti da: Piemonte, Veneto, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Molise, Campania, Umbria e Lazio. In azione in quota anche una squadra degli Alpini dell'Aquila perché potrebbero esserci ancora dei segnali di vita da sotto la neve. Oggi le condizioni meteo sono difficili con nebbia già all'altezza di Penne. Durante la notte hanno operato sulla valanga 40 tecnici del Cnsas, a fianco di Sagf (Soccorso Alpino GFD), vigili del fuoco e militari.