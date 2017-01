Il pasticciere romano: "Tenevo per mano mia moglie, poi mi ha lasciato"

"Le stringevo la mano e le parlavo per tenerla sveglia perché volevo che rimanesse sempre vigile. La chiamavo, poi a un certo punto non l'ho sentita più e ho capito che mi stava lasciando". A raccontarlo ai suoi soccorritori è stato Giampaolo Matrone, l'ultimo dei superstiti recuperato dalle macerie dell'hotel Rigopiano: la moglie, Valentina Cicioni, risulta ancora tra i dispersi del disastro. Matrone ha raccontato anche di un'altra donna che stava vicino a lui e che non dava segnali di vita. Il giovane è stato trasportato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico.