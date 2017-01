Ricoverato a Livorno in gravi condizioni per meningite, ma è influenza

Ricoverato in gravi condizioni per meningite ma ha l'influenza. L'uomo, 34 anni, si trova ora nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Livorno con una forma influenzale severa e insufficienza respiratoria grave. Gli esami effettuati per sospetta meningite - riferisce l'Ausl Toscana Nord Ovest - hanno dato esito negativo e non sussistono quindi esigenze di profilassi per eventuali contatti. Le condizioni dell'uomo, nato nel 1983 e residente a Livorno, sono serie e la prognosi riservata.

E' invece un caso di meningite conclamato quello registrato a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. Si tratta di un bambino di 4 anni attualmente ricoverato nell'ospedale Cotugno di Napoli. Il dirigente responsabile medico dell'Ufficio Igiene urbana dell'Asl competente sul territorio comunale ha comunicato l'esistenza del caso di meningite al sindaco di Cava de' Tirreni Vincenzo Servalli. Immediatamente sono stati attivati i protocolli previsti e avviata la profilassi, che ha già riguardato l'80% dei soggetti interessati e sarà completata nella mattinata di domani. Sempre domani la scuola Epitaffio, frequentata dal bambino, sarà oggetto di pulizia straordinaria e areazione dei locali, così come richiesto dal responsabile sanitario.