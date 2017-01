Rosanna Belvisi assassinata in casa, il marito confessa: "Sono stato io"

Alla fine è crollato. Dopo una notte trascorsa in questura sotto interrogatorio, Luigi Messina, 53 anni ed ex guardia giurata, è stato fermato per l'omicidio di Rosanna Belvisi, trovata morta ieri in via Coronelli a Milano, zona Lorenteggio. "Sono stato io" ha confessato alla fine agli inquirenti della Mobile che continuavano a chiedergli senza sosta spiegazioni su una serie di contraddizioni. La vittima, che viveva con il marito in una casa al piano terra dove litigavano spesso, è morta per una ferita da arma da taglio. È stato lui a chiamare i soccorsi e a far ritrovare il coltello usato per uccidere la donna.