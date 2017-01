Una voce scuote il Vaticano: il Papa vuole andare a vivere a Guidonia Montecelio?

Uno scoop, uno "spiffero", un'elucubrazione, decidete voi. Fatto sta che Sandro Magister, storico vaticanista e animatore del blog Settimo Cielo, l'ha lanciata lì: Papa Francesco potrebbe essere pronto ad un'altra, clamorosa, rivoluzione. Domani pomeriggio, infatti, il Pontefice visiterà la parrocchia di Santa Maria a Setteville.

Niente di strano. In questi anni Francesco ha visitato anche altre chiese della diocesi di Roma ma stavolta, scrive Magister, "c'è un elemento curioso". La parrocchia si trova infatti nel comune di Guidonia Montecelio ed è una delle tre (su 14 presenti nel territorio comunale) che appartengono alla diocesi di Roma.

Il Papa ne ha già visitata una e questa sarebbe la seconda. Perché tanta attenzione per questa a est della Capitale? Magister cita le parole pronunciate lo scorso giugno dall'arcivescovo argentino Víctor Manuel Fernández, teologo molto legato a Bergoglio, in un'intervista a Religión Digital: "Non necessariamente il Papa deve abitare tutto il suo tempo a Roma, poiché è anche pastore supremo di tutta la Chiesa. Niente impedisce che vada ad abitare a Guidonia Montecelio".

Che il Papa, da sempre "allergico" alla vita di curia, stia preparando un clamoroso trasferimento? Chissà. A scanso di equivoci Magister sottolinea che "le elucubrazioni sui luoghi di residenza del Papa e della curia sono uno dei cavalli di battaglia di Fernández". Sarà, ma intanto il sasso è stato gettato nello stagno.