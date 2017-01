Rientrato l'allarme bomba al Pitti Uomo. Innocua la valigetta sospetta

Rientrato l'allarme bomba per una valigetta sospetta abbandonata vicino alla biglietteria del salone della moda maschile Pitti Uomo, in corso alla Fortezza da Basso a Firenze. Gli artificieri della polizia, arrivati sul posto dopo la segnalazione hanno accertato che la valigetta 24 ore sospetta in realtà era innocua. Riaperto il padiglione della biglietteria che era stato isolato e la zona evacuata per eseguire le operazioni del caso.