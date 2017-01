Miss Romagna 2007 sfregiata con l'acido dall'ex compagno

È un'ex regina di bellezza la ragazza riminese di 28 anni ricoverata in ospedale dopo essere stata aggredita al volto con l'acido dall'ex compagno. Gessica Notaro, trasportata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena, rischia di perdere la vista. L'aggressore, originario di Capo Verde, è stato rintracciato dalla polizia, coadiuvata dai carabinieri. L'uomo era già conosciuto alle forze dell'ordine. Nell'agosto scorso, il Questore di Rimini, Maurizio Improta, aveva emesso un ammonimento a suo carico per altro maltrattamenti dopo l'apertura di un fascicolo a suo carico. Un'aggressione che ricorda altri episodi di violenza dove le vittime sono state sfregiate con l'acido.