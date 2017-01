Allerta terrorismo nel Lazio: in manette un affiliato di al Qaeda

L'ombra del terrorismo spaventa l'Italia e, in particolare il Lazio. In tutta la Regione sono in corso, da stamattina, perquisizioni nei confronti di sospettati di appartenere ad organizzazioni terroristiche. Gli agenti della Digos hanno anche eseguito una misura di custodia cautelare in carcere, nei confronti di un affiliato a Ansar Al-Sharia, organizzazione libica considerata vicina ad al-Qaeda. Ed è proprio in carcere, riferisce Repubblica, che l'homo avrebbe fatto proselitismo a sostegno del jihad. "Questa operazione dimostra come il carcere sia un luogo di aggregazione per diffondere ideologie terroristiche" dicono gli inquirenti I dettagli dell'operazione denominata "Black Flag" saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa.