Meningite, nuovo caso a Torino: morto un ragazzo di 25 anni

Il 25enne del torinese morto ieri sera alle Molinette di Torino, dove era stato ricoverato per febbre altissima, era affetto da meningite meningococcica. A confermare il sospetto sono stati gli esami molecolari dopo che le prime analisi effettuate subito dopo il decesso sembravano escludere l'ipotesi. "Non è stata ancora identificato il ceppo di meningocco che ha causato la malattia e il decesso - hanno spiegato i medici - ma la diagnosi è certa". "La possibilità di contagio riguarda solo i conviventi - sottolineano dall'assessorato alla Sanità della Regione - per i quali la profilassi è già stata avviata. Ci siamo infatti comportati da subito come se già sapessimo che era meningococco". Il giovane è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri alle Molinette di Torino dove era arrivato in gravi condizioni a causa di febbre altissima, poi l'autopsia ha confermato che il 25enne era affetto da meningite.