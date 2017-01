Le previsioni per i prossimi giorni: gelo e freddo fino a mercoledì

Ancora 48 ore di gelo. Mentre l'Italia continua a fare i conti con i disagi provocati dalla neve e dalle temperature polari, le previsioni del tempo "gelano" (è il proprio il caso di dirlo) le speranze di un miglioramento. Le condizioni resteranno pressoché stabili a mercoledì. In particolare spiegano i meteorologi di Meteo.it, stanotte la vasta depressione indirizzerà nuova aria gelida oltre che sull'Adriatico, anche in Val Padana, con deboli nevicate a bassa quota possibili, oltre che sul medio e basso Adriatico, anche al Nord Ovest. In particolare domani qualche fiocco di neve cadrà su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia occidentale.

Qualche miglioramento dovrebbe arrivare fra giovedì e venerdì quando, con buona probabilità, le correnti occidentali atlantiche tenderanno ad abbassarsi di latitudine finendo per interessare anche l'area del Mediterraneo centrale e i Balcani. L'aria gelida dovrebbe essere quindi scalzata, seppur temporaneamente, da aria relativamente più mite che sarà causa di precipitazioni al Centro Sud e parte del Nord Est.