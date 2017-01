L'Italia nella morsa del gelo: 8 vittime in 48 ore Nel Centro-Sud traffico in tilt e scuole chiuse

Otto vittime in 48 ore. È questo il tragico bilancio dell'ondata di freddo che sta colpendo l'Italia e, in particolare, le Regioni del Centro-Sud. Sei di loro sono senzatetto, le persone che più di tutte stanno subendo il calo drastico delle temperature.

Un uomo polacco, senza fissa dimora, di 48 anni, è stato trovato morto per assideramento sul lungarno Santarosa a Firenze. A Milano un altro clochard di origine polacca di 66 anni è rimasto vittima del freddo. Il decesso risale al 5 gennaio ma è stato reso noto solo oggi. In Brianza è stato ritrovato il corpo senza vita dell'anziano di 91 anni scomparso ieri. L'uomo soffriva di Alzheimer e quando si è allontanato dalla sua abitazione aveva addosso solo un maglione e le ciabatte. Si presume che abbia perso l'orientamento e non abbia più trovato la via di casa.

Le vittime di oggi si aggiungo alle 5 persone morte ieri: quattro senzatetto deceduti ad Avellino, Messina, Aversa e Latina, e una donna che ha perso la vita ad Altamura dopo essere scivolata sul ghiaccio e aver battuto la testa.

Trasporti in tilt Oltre alle vittime si registrano numerosi disagi lungo la rete stradale e autostradale. "Codice rosso" su alcuni tratti dell'autostrada A14 nella parte compresa tra Valvibrata e Termoli e in quella tra Trani e Taranto. Stessa situazione per la autostrada A25 nel tratto compreso tra Sulmona e l'innesto della A14. In Sicilia l'A18 è chiusa tra Acireale Giarre. Mentre i prefetti di Bari di Potenza e Matera hanno disposto il divieto di circolazione dei messi pesanti su strade statali e provinciali. Molti i treni soppressi causa neve mentre due aerei diretti a Bari sono stati fatti atterrare a Napoli.

Scuole chiuse A Matera, Potenza e Salerno lunedì 9 gennaio le scuole resteranno chiuse. Le ordinanze comunali sono state decise "in via precauzionale in ragione del perdurare delle avverse condizioni climatiche".