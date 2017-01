Partono i saldi, a Roma e Torino negozianti contenti

Nei negozi italiani, l'avvio dei saldi invernali 2017 registra un andamento complessivamente in linea con lo scorso anno, anche se a macchia di leopardo. In particolare, si rilevano performance di partenza positive a Torino, dove i commercianti parlano di conferma dei risultati della scorsa stagione, e a Roma, in controtendenza rispetto allo scorso anno. A Napoli, complice il maltempo, la prima giornata di saldi non ha invece dato i risultati positivi sperati. Partenza senza entusiasmo anche a Firenze, con la speranza che i prossimi giorni di festività diano velocità agli acquisti. A segnalarlo è Confesercenti, che a cinque ore dall'avvio degli sconti ha reso noto il sentimenti dei propri associati.L'auspicio dei negozianti, spiega l'associazione, è che le vendite prendano velocità durante i tre giorni del ponte dell'Epifania. A influire, in questo senso, sarà anche il meteo: l'arrivo del freddo potrebbe infatti favorire le vendite di capispalla, a patto che le condizioni del tempo non diventino eccessivamente avverse. Ma peserà anche il potenziale apporto dei vacanzieri. Si registrano infatti segnali positivi dal turismo legato ai saldi: nelle città a maggior vocazione commerciale (Milano, Roma, Firenze, Torino e Napoli) l'occupazione delle camere è di 2/3 punti percentuali superiore rispetto alle altre destinazioni italiane.

«I saldi rimangono un'occasione per consumatori e commercianti. Quest'anno, poi, l'andamento sottotono delle vendite di Natale ha portato ad un incremento dello sconto iniziale medio e ad un ricco assortimento nei negozi», spiega Roberto Manzoni, presidente di Fismo, l'associazione degli imprenditori del commercio moda Confesercenti, «perché il meccanismo funzioni a dovere, però, c'è bisogno di fare rispettare le regole: i pre-saldi illegali e l'abusivismo dilagante nei centri storici delle città italiane stanno gravemente danneggiando saldi».