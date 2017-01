Il Centro Italia continua a tremare Scossa di 4.1 vicino Spoleto

Anche nel 2017 non c'è pace per il Centro Italia, dove la terra continua a tremare. Una scossa di magnitudo 4,1 è stata registrata questa mattina in provincia di Perugia. L'epicentro è stato localizzato a nord della città di Spoleto. E non è l'unica. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, da mezzanotte in poi, ci sono state altre otto scosse nelle aree del Centro Italia.