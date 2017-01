Addio al re dei confetti di Sulmona, è morto Antonio Pelino

L'imprenditore Antonio Pelino, 65 anni, è morto stamane mentre si trovava in montagna, sul Monte Playa, insieme ad alcuni familiari. L'imprenditore del confetto di Sulmona, fratello della senatrice di Forza Italia Paola Pelino, sarebbe morto a causa di un malore. Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, ha espresso il cordoglio del partito: "a nome mio e del gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia Pelino per la prematura scomparsa di Antonio. Uomo colto e imprenditore lungimirante lascia un vuoto in tutti noi. Un sincero e affettuoso abbraccio in particolare alla sorella Paola" Per la senatrice Stefania Pezzopane si tratta di "una scomparsa dolorosa per Sulmona e l'Abruzzo. Una bella persona, colta e competente. Mi dispiace moltissimo. Un abbraccio affettuoso alla mia collega Paola Pelino colpita da un dolore così grande. E condoglianze a tutta la famiglia e alla comunità di Sulmona che perde un uomo prezioso e legatissimo alla sua terra".