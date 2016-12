Napoli Castellammare Diciottenne muore di meningite

È incubo meningite. Dopo il bambino di 22 mesi morto in Toscana e la donna peruviana ricoverata in gravi condizioni in Liguria, è deceduto anche un ragazzo di Napoli. Il 18enne di Agerola è morto di meningite all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove mercoledì sera era arrivato in gravi condizioni. La diagnosi è stata confermata dagli esami effettuati dal nosocomio. A comunicarlo è l'Asl Napoli 3 Sud alla quale fa capo l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.