Yacht in fiamme a Loano, tre morti

Yacht in fiamme e morti nella Marina di Loano, in provincia di Savona, dove poco dopo le 6 all'interno di un'imbarcazione ormeggiata nel porto è esploso un incendio. A bordo c'erano due coppie, due donne e due uomini sorpresi dalle fiamme nel sonno.

Delle quattro persone che si trovavano sull'imbarcazione solo una donna di 51 anni è riuscita a salvarsi ed è stata accompagnata in ospedale a Pietra Ligure in stato di choc, ma non in pericolo di vita. Le vittime sono tedesche e sono rimaste intrappolate all'interno della cabina di prua. I soccorritori hanno cercato anche di tagliare lo scafo per liberarle, ma senza successo.