Cervinia, cabinovia bloccata dal forte vento: in corso l'evacuazione dei 130 passeggeri

130 persone bloccate ad alta quota. Da alcune ore è in corso l'evacuazione della telecabina Plan Maison - Cime bianche laghi, nel comprensorio sciistico di Cervinia (Aosta), bloccata a causa del vento forte. Proprio il forte vento sta rendendo difficile le operazioni. L'elicottero della Protezione civile valdostana, infatti, non riesce a raggiungere direttamente l'impianto e per ora sta trasportando i soccorritori più vicino possibile. I passeggeri vengono fatti calare dai piloni.

Ogni cabina ha 12 posti. La funivia unisce Plan Maison, a quota 2.550 metri, a Cime Bianche Laghi (2.800 metri), da cui parte la funivia per Plateau Rosa.

Al momento sono state portate via una cinquantina di persone. Sul posto sono presenti oltre 150 uomini del soccorso alpino, della guardia di finanza, della forestale, della Protezione Civile e dei vigili del fuoco impegnati nelle operazioni. Sul posto anche tre ambulanze e il 118 con cinque medici.

Per rendere più rapide le operazioni è stato chiesto anche l'intervento di Air Zermatt, la compagnia di volo svizzera responsabile del soccorso in elicottero nel Canton Vallese. Lo scorso settembre un episodio analogo si verificò sul Monte Bianco, con la telecabina Aiguille du Midi - Punta Hellbronner, sul versante francese del Monte.