Papa Francesco va a fare shopping come un cittadino normale

Papa Francesco va di persona in un negozio di ortopedia. È accaduto ieri pomeriggio quando Bergoglio, come un normale cittadino, si è recato personalmente nel negozio di ortopedia Fisioitop di via del Gelsomino, zona Gregorio VII, a Roma. «Il Papa è venuto qui da noi per una serie di motivi», si limita a dire il titolare della sanitaria che ieri ha ricevuto la sorpresa del Pontefice.

Papa Francesco indossa delle scarpe ortopediche fatte su misura, a mano, dal calzolaio di Buenos Aires Carlos Samaria. È probabile, dunque, che il Pontefice sia andato di persona dall'ortopedico per ragioni legate alle scarpe ortopediche.

Non è la prima volta che il Papa riserva sorprese di questo genere ed esce dal Vaticano come un semplice cittadino. ll 3 settembre 2015, Bergoglio uscì a sorpresa dal Vaticano per andare in centro e presentarsi in un negozio di ottica in via del Babuino per cambiare gli occhiali. Al proprietario del negozio spiegò: «Non voglio una montatura nuova, bisogna rifare solo le lenti. Non voglio spendere. Mi raccomando: mi faccia pagare quello che è dovuto».

La notizia del Pontefice nel negozio di ortopedia è arrivata via Facebook. Alcuni avventori del negozio di sanitaria, infatti, hanno pubblicato sui social alcune immagini che ritraggono il Pontefice come un qualunque cittadino. In una delle sequenze, si vede il Papa che benedice un crocifisso del negozio dove ieri pomeriggio è andato a fare visita. Quindi, foto di gruppo con il personale dell'ortopedica sulla Gregorio VII con gli avventori in visibilio, al momento della visita a sorpresa del Pontefice.

Del resto è stato lo stesso Pontefice a raccontare più volte quel suo desiderio di normalità. «Uscire per strada, andare a camminare per le strade; oppure andare in una pizzeria a mangiare una pizza», sono le cose che mancano tanto a Bergoglio da quando è sul soglio di Pietro come confidò nell'intervista al quotidiano argentino La Voz del Pueblo. «Posso ordinare la pizza? Sì - rispose Francesco - ma non è lo stesso. Il bello è andare lì». E poi il desiderio di camminare, andare in giro per la città, magari su un autobus come faceva da arcivescovo di Buenos Aires: «Io sono sempre stato un camminatore».

«Da cardinale mi incantava camminare per le strade, ma anche andare in metro la città mi incanta, sono un cittadino nell'anima. Un giorno sono salito in macchina con l'autista e mi sono dimenticato di chiudere il finestrino ed è successo un putiferio: io stavo nel posto accanto al guidatore e la gente non faceva passare la macchina, perché si era accorta che c'era il Papa». Un Papa indisciplinato? «È vero, - ammise lo stesso Bergoglio - ho la fama di indisciplinato, il protocollo non lo seguo molto, lo sento freddo. Però, quando ci sono cose ufficiali mi attengo totalmente». Ieri la nuova fuga per andare dall'ortopedico.