Welfare, ai migranti va l’88% dei soldi comunali

Oltre l'80% della spesa sociale per l'assegno del diritto allo studio destinata agli stranieri e solo il 12% agli italiani. A Montevarchi, cittadina del Valdarno in provincia di Arezzo (che ha dato i natali anche al ministro Maria Elena Boschi), con poco meno di 25mila abitanti, il sindaco di centrodestra Silvia Chiassai (arrivata a giugno di quest'anno dopo decenni di giunte di centrosinistra) deve fare i conti con la coperta corta del welfare e con il fenomeno crescente dell'immigrazione. A parlare sono i dati che il sindaco fornisce: nel periodo 2015-16 sotto la voce assegno per il diritto allo studio il comune toscano ha liquidato complessivamente 35.889 euro e pochi centesimi.

Massimiliano Lenzi